В России развернута бескомпромиссная борьба с контрафактом

Борьбу с контрафактом в легкой промышленности начала Генеральная прокуратура РФ . С февраля прошлого года совместно с МВД ФСБ и ФТС с этой целью была проведена серия мероприятий, в ходе которых выявлено 19 тысяч нарушений закона, в том числе организация незаконной миграции и нарушение правил госзакупок. Об этом сообщают «Известия».

Для устранения нарушений, в адрес таможенных и правоохранительных органов, а также недобросовестных участников рынка, внесено более 3 тысяч представлений, возбуждено более 6 тысяч административных дел, 44 уголовных дела. К административно и дисциплинарной ответственности привлечены порядка 6 тысяч человек. Для пресечения торговли поддельными товарами через интернет в регионах в суды были направлены более 1200 заявлений, по которым принимаются меры к блокировке порядка 800 информационных ресурсов.

Эксперты оценивают оборот нелегальной продукции на потребительском рынке РФ в 2015 году в 2,5 трлн рублей.