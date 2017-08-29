Украина официально обозначит Россию «страной-агрессором»



Согласно новому законопроекту о реинтеграции Донбасса Россия впервые будет названа «страной-агрессором» на уровне украинского законодательства. Об этом сообщила представитель украинского президента в Верховной раде Ирина Луценко.



«В новом законе впервые на законодательном уровне будет введено понятие «Россия—агрессор» , — цитирует Луценко украинский «Пятый канал».



Она отметила, что, согласно закону, Украина получит право самообороняться и не нести ответственности за ситуацию в Донецкой и Луганской народных республиках.

По её словам, законопроект о государственной политике Украины и направлению государственной политики по возврату и восстановлению Донбасса готов на 99,9%.

