

Украина провела консультации с представителями " нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция) и США по законопроекту о реинтеграции Донбасса, который Верховная рада может рассмотреть уже в осеннюю сессию. Об этом сообщила в понедельник представитель президента Петра Порошенко в парламенте Ирина Луценко.

" Закончен закон о реинтергации Донбасса. Даже состоялись консультации с нашими партнерами в " нормандском формате". К консультациям по этому закону также были привлечены США — эксперты и специалисты" , — сказала она в эфире украинского " Пятого канала".



Луценко подчеркнула, что документ " на 99,9% закончен и готов к регистрации в парламенте".

