Главные события у вас в почте
Украина обсудила законопроект о реинтеграции Донбасса в "нормандском формате" и с США
Украина провела консультации с представителями " нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция) и США по законопроекту о реинтеграции Донбасса, который Верховная рада может рассмотреть уже в осеннюю сессию. Об этом сообщила в понедельник представитель президента Петра Порошенко в парламенте Ирина Луценко.
" Закончен закон о реинтергации Донбасса. Даже состоялись консультации с нашими партнерами в " нормандском формате". К консультациям по этому закону также были привлечены США — эксперты и специалисты" , — сказала она в эфире украинского " Пятого канала".
Луценко подчеркнула, что документ " на 99,9% закончен и готов к регистрации в парламенте".
14 июня Порошенко заявил, что по его поручению был разработан законопроект о реинтеграции Донбасса. Позже секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил, что Порошенко поручил МИД и администрации президента провести консультации со " стратегическими партнерами" — США, Францией и Германией.
Оставить комментарий