" Это не означает, что мы объявляем России войну, что у нас идет война, нет" , — заявила Луценко, добавив, что " Украина имеет право самообороняться.

" Это еще раз — не война, а самооборона" , — прокомментировала готовящийся законопроект Ирина Луценко.

Ранее стало известно, что в законопроекте о реинтеграции неподконтрольных Киеву частей Луганской и Донецкой областей, Россия впервые на законодательном уровне будет определена как " страной-агрессором".

Напомним, Киев постоянно выступает с обвинениями против Москвы, пытаясь оправдать провалы собственной политике. Но когда высшее украинское руководств просят предоставить доказательства того, в чем Украина обвиняет Россию, официальные лица страны не могут ничего предъявить.