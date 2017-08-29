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Киев о признании России "страной-агрессором": "Это не объявление войны"
Представитель украинского лидера Петра Порошенко в Верховной Раде — Ирина Луценко — заявила, что признание на законодательном уровне России " страной-агрессором" вовсе не означает то, что Киев объявляет войну Москве.
" Это не означает, что мы объявляем России войну, что у нас идет война, нет" , — заявила Луценко, добавив, что " Украина имеет право самообороняться".
" Это еще раз — не война, а самооборона" , — прокомментировала готовящийся законопроект Ирина Луценко.
Ранее стало известно, что в законопроекте о реинтеграции неподконтрольных Киеву частей Луганской и Донецкой областей, Россия впервые на законодательном уровне будет определена как " страной-агрессором".
Напомним, Киев постоянно выступает с обвинениями против Москвы, пытаясь оправдать провалы собственной политике. Но когда высшее украинское руководств просят предоставить доказательства того, в чем Украина обвиняет Россию, официальные лица страны не могут ничего предъявить.
Ранее первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, то она была бы похожа на " обезьяну с гранатой".
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