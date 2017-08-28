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Эксперт назвал опасной идею МВД изменить правила кругового движения

Идею об изменении правила кругового движения назвали опасной
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В изменении правил проезда на круговых перекрестках нет необходимости, заявил RT глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.
По его словам, у водителей есть привычка при отсутствии дорожных знаков уступать тем, кто заезжает на круговой перекресток справа, поэтому новые правила могут нести в себе опасность. " Это вызовет существенную дезорганизацию дорожного движения. Потому что люди могут не знать о новом правиле, и получится полная неразбериха" , — сказал Похмелкин.
По мнению главы Движения автомобилистов, чтобы предоставить приоритет водителям транспортных средств, двигающихся по кругу, достаточно поставить перед круговыми перекрестками соответствующие знаки.
МВД предложило изменить правила проезда перекрестка с круговым движением таким образом, что приоритет имели бы водители, которые едут по кругу. В ведомстве считают, что эти меры помогут повысить пропускную способность дорог.
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