Эксперт назвал опасной идею МВД изменить правила кругового движения



В изменении правил проезда на круговых перекрестках нет необходимости, заявил RT глава Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин

По его словам, у водителей есть привычка при отсутствии дорожных знаков уступать тем, кто заезжает на круговой перекресток справа, поэтому новые правила могут нести в себе опасность. " Это вызовет существенную дезорганизацию дорожного движения. Потому что люди могут не знать о новом правиле, и получится полная неразбериха" , — сказал Похмелкин.



По мнению главы Движения автомобилистов, чтобы предоставить приоритет водителям транспортных средств, двигающихся по кругу, достаточно поставить перед круговыми перекрестками соответствующие знаки.

