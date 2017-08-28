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МИД РФ прорабатывает ответ на ужесточение антироссийских санкций США
Министерство иностранных дел России прорабатывает ответ на принятие в США законопроекта, предусматривающего ужесточение односторонних санкций в отношении РФ.
Об этом в интервью в понедельник телеканалу " Дождь" заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
" Что касается санкций, которые вводятся, то, как заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Алексеевич Рябков, подобные ответные меры будут прорабатываться. Мы вынуждены отвечать" , — сказала она.
" Я не могу заявлять относительно дат, форм и так далее, потому что это все будет в проработке" , — добавила Захарова.
При этом официальный представитель МИД подчеркнула, что Россия не будет отвечать на временную приостановку выдачи неиммиграционных виз США россиянам и изменения в работе американских консульств в РФ.
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