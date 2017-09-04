МИД РФ обвинил НАТО в обострении ситуации накануне учений «Запад-2017»

По словам замглавы МИД РФ Алексея Мешкова, все обвинения в свой адрес в связи с предстоящими маневрами Москва считает необоснованными.

Как подчеркнул дипломат, все обвинения в свой адрес в связи с предстоящими маневрами Москва считает необоснованными.

Мешков напомнил, что Россия «максимально широко» проинформировала НАТО о будущих учениях. «Были направлены российской и белорусской стороной соответствующие приглашения», — сказал он журналистам.