Главные события у вас в почте
МИД РФ обвинил НАТО в обострении ситуации накануне учений «Запад-2017»
Фото: Минобороны России
По словам замглавы МИД РФ Алексея Мешкова, все обвинения в свой адрес в связи с предстоящими маневрами Москва считает необоснованными.
Некоторые страны из Североатлантического альянса стремятся к обострению ситуации в преддверии белорусско-российских учений «Запад-2017». Такое заявление сделал заместитель главы МИД РФ Алексей Мешков.
Как подчеркнул дипломат, все обвинения в свой адрес в связи с предстоящими маневрами Москва считает необоснованными.
Мешков напомнил, что Россия «максимально широко» проинформировала НАТО о будущих учениях. «Были направлены российской и белорусской стороной соответствующие приглашения», — сказал он журналистам.
На днях командующий сухопутными силами США в Европе генерал Бен Ходжес выступил с заявлением, в котором отметил, что он не доверяет данным о численности войск и масштабах учений «Запад-2017». Представитель НАТО утверждает, что численность группировки войск, которые задействуют в маневрах, якобы сильно занижена.
Оставить комментарий