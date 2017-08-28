Собянин не увидел предпосылок для объединения Москвы и Подмосковья

" Я считаю, что никаких особых предпосылок для такого рода административных объединений нет, слишком огромные субъекты — около 20 миллионов человек" , — заявил мэр в интервью " Газете.ру".





По его словам, уже на примере Новой Москвы стало очевидно, что такое объединение требует колоссального количества времени и инвестиций.

" Для того, чтобы агломерации эффективно развивались, не обязательно менять административную структуру, с точки зрения экономики ничего плохого нет, что агломерация разрезана на два субъекта. Главное — транспортные потоки и транспортная доступность, а для этого нужна координация" , — считает градоначальник.

