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Собянин не увидел предпосылок для объединения Москвы и Подмосковья

Собянин рассказал, объединят ли Москву с Подмосковьем
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Мэр столицы Сергей Собянин не видит необходимости в объединении Москвы и Подмосковья, по словам градоначальника, для динамичного развития агломерации достаточно транспортной доступности и хорошей координации.
" Я считаю, что никаких особых предпосылок для такого рода административных объединений нет, слишком огромные субъекты — около 20 миллионов человек" , — заявил мэр в интервью " Газете.ру".
По его словам, уже на примере Новой Москвы стало очевидно, что такое объединение требует колоссального количества времени и инвестиций.
" Для того, чтобы агломерации эффективно развивались, не обязательно менять административную структуру, с точки зрения экономики ничего плохого нет, что агломерация разрезана на два субъекта. Главное — транспортные потоки и транспортная доступность, а для этого нужна координация" , — считает градоначальник.
По его словам, в последние несколько лет в этом вопросе отмечается существенный прорыв: реализуется концепция развития московского транспортного узла, уже реконструирован целый ряд крупнейших магистралей, кроме того, началась массовая реконструкция магистральных путей пригородного сообщения.
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Газета.Ru
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