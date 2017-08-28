В Московской школе перенесли линейку на 4 сентября из-за Курбан-байрама

Управляющий совет школы N2107, расположенной вблизи Московской соборной мечети, принял решение о переносе торжественной линейки с 1 на 4 сентября, сообщает «Интерфакс»

"На заседании управляющего совета большинством голосов родителей было принято решение о переносе торжественной линейки по случаю начала учебного года с 1 на 4 сентября. Речь идет не о переносе начала учебного года, а только о торжественной линейке, школа будет работать в обычном режиме 1 сентября", — заявил представитель управляющего совета Максим Макаров

По его словам, для большинства родителей удобнее, если линейка будет проходить в понедельник, 4 сентября, так как многие 1 сентября еще не вернутся с отдыха.

Макаров добавил, что в школе N 2107 учатся дети, в том числе, из мусульманских семей, и им было бы удобнее, если бы 1 сентября они смогли бы отметить Курбан-Байрам вместе.

Он отметил, что в принятом образовательном учреждении решении нет никакого конфликта.

Ранее сообщалось, что в трех школах Москвы, которые находятся рядом с Соборной мечетью, из-за Курбан-байрама могут перенести торжественную линейку.