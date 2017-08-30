В Госдуме объяснили идею переноса 1 сентября

Депутаты Госдумы , ставшие инициаторами законопроекта о переносе начала учебного года на первое октября, заявили, что это позволит «более эффективно использовать теплое время года для отдыха детей». Об этом сообщает «Парламентская газета».

Парламентарии предложили закрепить право переноса начала учебного года за органами местного самоуправления, а 1 сентября сохранить как общую дату. По их мнению, в рамках этого вопроса необходимо учитывать «климатические, национальные и иные особенности» муниципальных образований.

Один из авторов документа, первый заместитель главы фракции ЛДПР в Госдуме Вадим Деньгин заявил, что согласно этому документу, каникулы могут переноситься на первое июля. Депутаты также предложили увеличить каникулы между четвертями.