Сенатор Джабаров предложил Польше расплатиться за земли Восточной Пруссии

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров напомнил, что после Второй мировой войны Польша почти даром получила земли Восточной Пруссии.

Так он отреагировал на желание Польши получить военные репарации от России и Германии, назвав шансы Варшавы на это «абсолютно нулевыми».

Говоря о Восточной Пруссии, Джабаров заявил, что полякам «грех жаловаться». «Пусть тогда сначала расплатятся за эти земли», — приводит его слова RT со ссылкой на Interia. Джабаров отметил, что, если брать пример с Варшавы, Россия сама может потребовать от Польши компенсацию за вторжение 1612 года, а также от Франции за 1812 год. Кроме того, возникает вопрос о том, как оценить жизни 600 тыс. советских солдат, погибших в боях в гитлеровскими войсками на территории Польши. Джабаров выразил мнение, что Польша никогда не сможет рассчитаться.



Напомним, по решению потсдамской конференции после Великой Отечественной войны Восточная Пруссия была ликвидирована. Большая ее часть, в том числе и Гданьск, была передана Польше.



В последнее время в Польше активизировались разговоры о требованиях военных репараций с России и Германии.