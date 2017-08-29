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Финляндия не пустила "Крузенштерн" в свой порт
Финляндия отказалась пускать российское учебное судно «Крузенштерн» в свой порт, передает «Говорит Москва».
Сообщается, что на борту российского парусника находятся 164 курсанта.
Четырёхмачтовый барк намеревался зайти в финский порт 18-20 сентября. Как сообщил ТАСС, для этого судну было нужно специальное разрешение, а Генштаб Финляндии решил его не выдавать.
При этом причина, по какой финские руководитель приняли такое решение — не уточняется.
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