Финляндия отказалась пускать российское учебное судно «Крузенштерн» в свой порт, передает «Говорит Москва»

Сообщается, что на борту российского парусника находятся 164 курсанта.

Четырёхмачтовый барк намеревался зайти в финский порт 18-20 сентября. Как сообщил ТАСС, для этого судну было нужно специальное разрешение, а Генштаб Финляндии решил его не выдавать.

При этом причина, по какой финские руководитель приняли такое решение — не уточняется.