Главные события у вас в почте
Назад в 80-е: Россия уже стоит на грани «холодной войны»
В 1998 году бывший посол США в Москве Джордж Кеннан, комментируя решение администрации Билла Клинтона расширить блок НАТО на территорию стран бывшего Варшавского договора, заявил, что это трагическая ошибка, которая послужит предвестником новой «холодной войны».
Уже похолодало
Прогноз начал сбываться, когда США и их европейские союзники попытались притянуть Грузию на свою орбиту, спровоцировав грузино-российскую войну в 2008 году, считает американский публицист Майкл Линд. Попытка приблизить Украину к вступлению в ЕС и НАТО привела к присоединению Крыма и войне в Донбассе в 2014 году, пишет он в статье на портале The National Interest.
На все эти действия, которые в Москве называют оборонительными, а на Западе — агрессивными, США и их союзники ответили введением санкций. В свою очередь, российские власти вмешались в сирийский конфликт и, как полагают, в предвыборную кампанию в США.
По мнению Линда, сегодня российско-американские отношения уже можно охарактеризовать как новую «холодную войну». При этом образ России в качестве глобальной угрозы, насаждающей «альтернативно правую» идеологию неофашизма в Европе и на Западе в целом, служит удобным оправданием для политических провалов Демократической партии и центристского истеблишмента в США.
Когда-нибудь эта лихорадка отступит, и лет через десять разговоры о русской опасности будут казаться временным помутнением рассудка, спровоцированным в интересах внутренней американской политики, как это было с «красной угрозой» в первой половине прошлого века. Со временем президент Трамп или его последователи, возможно, придут к подобию политики разрядки. Однако в ближайшее время оттепель в отношениях маловероятна, и «холодная война» будет становиться все холоднее, полагает автор.
Балансируем на грани
Россия действительно стоит на грани «холодной войны» с США, но пока в нее не вступила, и всеми силами стремится этого избежать, парирует заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Сидоров.
Именно поэтому, отмечает ученый, Москва до последнего затягивала «высылку» американских дипломатов в качестве ответной меры на действия Вашингтона, и была вынуждена пойти на такой шаг не столько под давлением извне, сколько под напором внутреннего общественного мнения.
Политолог напомнил «Ридусу», что под красивым названием «холодная война», по сути, скрывались международная изоляция и серьезное давление, которое оказывалось на Советский Союз. Ее основные формы, тенденции и направления закладывались в 1947—1948 годах. И тогда СССР сам себя исключил из многих процессов, например, хлопнув дверью 2 июля 1947 года, когда советские дипломаты ушли с переговоров о «плане Маршала». Если бы они остались, скорее всего, никакого «плана Маршала» и не было бы, считает Сидоров.
Но сейчас Россия не хочет «выходить на ринг», а без спарринг-партнера в «холодной войне» никогда ничего не получится, здесь всегда нужно, чтобы играли двое. «Мы поддерживаем практически все те форматы, в которых существовали. В „холодной войне“, как правило, это закрывалось. Мы не идем на локальные конфликты. Стараемся, по крайней мере, их активно избегать, садясь за стол переговоров по любому вопросу», — поясняет эксперт.
Минус альтернатива
Еще один важный момент: вторая сторона в «холодной войне» должна не просто присутствовать, но и представлять какую-то альтернативную парадигму развития, как это и делал Советский Союз. Ведь борьба велась не против СССР как такового, а против гораздо более абстрактного и темного врага — коммунизма. «И первоначально американцы исходили из того, что коммунисты захватили Россию, она стала первой жертвой коммунизма», — говорит политолог.
Сейчас же Россия никаких принципиальных идеологических альтернатив западным ценностям не выдвигает, напротив, постоянно подчеркивает свою солидарность в этом вопросе. К тому же российские резервы вложены в американские ценные бумаги (в СССР этого не было), на Западе хранятся российские капиталы, Россия является членом ВТО, сотрудничает с МВФ, готова выполнять условия различных фондов. «При „холодной войне“ все это невозможно», — напоминает Сидоров.
По его словам, единственное, что есть на данный момент, — политические противоречия, которые сводятся к тому, что глобализаторская линия Запада во главе с США натолкнулась на определенные национальные интересы, которые, кстати, исповедуются не только Россией.
«Возьмите Китай, Бразилию, Индию. Мы слабее США, и находимся на том этапе развития, когда для нас наша территория и ресурсы представляют очень большую ценность, в отличие от постиндустриальной экономики, где эти ресурсы уже не так важны», — заключает эксперт.
Оставить комментарий