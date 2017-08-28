Назад в 80-е: Россия уже стоит на грани «холодной войны»

Уже похолодало





Прогноз начал сбываться, когда США и их европейские союзники попытались притянуть Грузию на свою орбиту, спровоцировав грузино-российскую войну в 2008 году, считает американский публицист Майкл Линд. Попытка приблизить Украину к вступлению в ЕС и НАТО привела к присоединению Крыма и войне в Донбассе в 2014 году, пишет он в статье на портале The National Interest

На все эти действия, которые в Москве называют оборонительными, а на Западе — агрессивными, США и их союзники ответили введением санкций. В свою очередь, российские власти вмешались в сирийский конфликт и, как полагают, в предвыборную кампанию в США.





По мнению Линда, сегодня российско-американские отношения уже можно охарактеризовать как новую «холодную войну». При этом образ России в качестве глобальной угрозы, насаждающей «альтернативно правую» идеологию неофашизма в Европе и на Западе в целом, служит удобным оправданием для политических провалов Демократической партии и центристского истеблишмента в США.

Когда-нибудь эта лихорадка отступит, и лет через десять разговоры о русской опасности будут казаться временным помутнением рассудка, спровоцированным в интересах внутренней американской политики, как это было с «красной угрозой» в первой половине прошлого века. Со временем президент Трамп или его последователи, возможно, придут к подобию политики разрядки. Однако в ближайшее время оттепель в отношениях маловероятна, и «холодная война» будет становиться все холоднее, полагает автор.



Балансируем на грани



Андрей Сидоров.

Россия действительно стоит на грани «холодной войны» с США, но пока в нее не вступила, и всеми силами стремится этого избежать, парирует заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова

Именно поэтому, отмечает ученый, Москва до последнего затягивала «высылку» американских дипломатов в качестве ответной меры на действия Вашингтона, и была вынуждена пойти на такой шаг не столько под давлением извне, сколько под напором внутреннего общественного мнения.





Политолог напомнил «Ридусу» , что под красивым названием «холодная война», по сути, скрывались международная изоляция и серьезное давление, которое оказывалось на Советский Союз. Ее основные формы, тенденции и направления закладывались в 1947—1948 годах. И тогда СССР сам себя исключил из многих процессов, например, хлопнув дверью 2 июля 1947 года, когда советские дипломаты ушли с переговоров о «плане Маршала». Если бы они остались, скорее всего, никакого «плана Маршала» и не было бы, считает Сидоров.

Но сейчас Россия не хочет «выходить на ринг», а без спарринг-партнера в «холодной войне» никогда ничего не получится, здесь всегда нужно, чтобы играли двое. «Мы поддерживаем практически все те форматы, в которых существовали. В „холодной войне“, как правило, это закрывалось. Мы не идем на локальные конфликты. Стараемся, по крайней мере, их активно избегать, садясь за стол переговоров по любому вопросу», — поясняет эксперт.



Минус альтернатива





Еще один важный момент: вторая сторона в «холодной войне» должна не просто присутствовать, но и представлять какую-то альтернативную парадигму развития, как это и делал Советский Союз. Ведь борьба велась не против СССР как такового, а против гораздо более абстрактного и темного врага — коммунизма. «И первоначально американцы исходили из того, что коммунисты захватили Россию, она стала первой жертвой коммунизма», — говорит политолог.



Сейчас же Россия никаких принципиальных идеологических альтернатив западным ценностям не выдвигает, напротив, постоянно подчеркивает свою солидарность в этом вопросе. К тому же российские резервы вложены в американские ценные бумаги (в СССР этого не было), на Западе хранятся российские капиталы, Россия является членом ВТО , сотрудничает с МВФ , готова выполнять условия различных фондов. «При „холодной войне“ все это невозможно», — напоминает Сидоров.

По его словам, единственное, что есть на данный момент, — политические противоречия, которые сводятся к тому, что глобализаторская линия Запада во главе с США натолкнулась на определенные национальные интересы, которые, кстати, исповедуются не только Россией.



«Возьмите Китай, Бразилию, Индию. Мы слабее США, и находимся на том этапе развития, когда для нас наша территория и ресурсы представляют очень большую ценность, в отличие от постиндустриальной экономики, где эти ресурсы уже не так важны», — заключает эксперт.