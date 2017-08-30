Небензя призвал КНДР отказаться от ядерных испытаний

Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что КНДР следует отказаться от ракетно-ядерных испытаний ради нормализации обстановки на Корейском полуострове. Об этом в среду, 30 августа, сообщает ТАСС

«Мы вновь говорим о том, что ракетная и ядерная программы КНДР должны быть быстро и без задержек прекращены. Запуски баллистических ракет КНДР представляют серьезную угрозу для судоходства и авиасообщения в регионе и угрожают мирным гражданам, в данном случае — гражданам Японии», — указал Небензя.

Дипломат отметил, что Россия призывает к полному соблюдению резолюций Совета Безопасности ООН , а Пхеньяну следует вернуться к режиму нераспространения ядерного оружия, соблюдению правил МАГАТЭ и присоединиться к конвенции о запрещении химического оружия.

В то же время, по его словам, «члены Совбеза должны искать мирное, дипломатическое и политическое решение проблем Корейского полуострова. Совбез должен стремиться к снижению напряженности в регионе, другого пути нет», — указал Небензя.

«Военного решения проблем Корейского полуострова нет, и в резолюциях Совбеза следует подчеркнуть это. Необходимо также исключить дополнительные односторонние санкции в отношении КНДР помимо тех, что уже введены Советом Безопасности ООН», — сказал Небензя.