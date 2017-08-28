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США вновь попытались напугать Россию изоляцией
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер утверждает, что Москва якобы хочет «заморозить» ситуацию в Донбассе; по его словам, в этом случае России придется смириться с международной изоляцией. Отметим, что добиться изоляции России у США так и не получилось. «Страна может оказаться выброшенной из системы дипломатических и экономических отношений — это явно не то, чего хотели бы в России», — приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times. Волкер сообщил, что США пока не приняли решение о поставах Киеву вооружений, данная возможность «серьезно рассматривается». Он подчеркнул важность отношений между Москвой и Вашингтоном, добавив, что ситуация на Украине «нанесет им вред».
Напомним, администрация Дональда Трампа подхватила риторику прежнего президента США Барака Обамы об «изоляции России», ставя, как и прежние американские власти, себе в заслугу то, что Россия якобы изолирована, хотя ни о какой изоляции не может быть и речи. При этом даже окружение настроенной против России Хиллари Клинтон в период предвыборной кампании 2016 года признавало невозможность изолировать Россию.
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