Волкер сообщил об изоляции России из-за конфликта в Донбассе



К полной изоляции Россию приведет текущий конфликт в Донбассе. Об этом стало известно из сообщения спецпредставителя США по Украине Курта Волкера в интервью Financial Times



По его словам, конфликт в Донбассе с участием России будет только развиваться, а для остановки развития ситуации требуется вмешательство США.



Уточняется, что санкции действуют на Москву из-за Донбасса, однако в перспективе может произойти дипломатическая и экономическая изоляция России.

Однако дипломат отметил, что Россия не пожелает подобного развития событий. Москва должна самостоятельно принять решение по ситуации и проанализировать последствия.

