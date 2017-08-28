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Волкер сообщил об изоляции России из-за конфликта в Донбассе
Фото: CNN
К полной изоляции Россию приведет текущий конфликт в Донбассе. Об этом стало известно из сообщения спецпредставителя США по Украине Курта Волкера в интервью Financial Times.
По его словам, конфликт в Донбассе с участием России будет только развиваться, а для остановки развития ситуации требуется вмешательство США.
Уточняется, что санкции действуют на Москву из-за Донбасса, однако в перспективе может произойти дипломатическая и экономическая изоляция России.
Однако дипломат отметил, что Россия не пожелает подобного развития событий. Москва должна самостоятельно принять решение по ситуации и проанализировать последствия.
Напомним, что 24 августа произошла встреча с участием Волкера и помощника президента России Владислава Суркова.
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