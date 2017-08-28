Киев расстроился из-за российского Крыма на карте Freedom House

Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев раскритиковал правозащитную организацию Freedom House, которая на карте в своем докладе указала Крым как российскую территорию. Арьев заявил в Facebook, что у него «нет слов». Он заявил, что это уже не первый подобный случай «потакания» Москве. На возражения, что «Freedom House оценивает не по странам, а по территориям», Арьев указал на Донбасс, который «не выделен в отдельную территорию», хотя украинские власти его уже не контролируют. «Поэтому, отговорка не принимаются — принципы нарушены при любых обстоятельствах», — заявил он.

На прошлой неделе в Броварах возводили сцену для мероприятий на День независимости Украины. На сцене была изображена карта Украины без Крыма и территорий ДНР и ЛНР.