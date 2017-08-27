Депутат Госдумы Иосиф Кобзон назвал поздравление президента Украины в адрес жителей Донецка позором и лукавством. Кобзон заявил, что украинский гимн не будет звучать в Донецке, пока жив он сам и живы жители города, сообщает RT.

«Это позорное и предательское лукавство. Ему очень хочется, чтобы этот могущественный край был у него в подчинении. Но этого никогда не произойдёт. Донбасс никто не ставил на колени, и никому не дано этого сделать. Мы никогда не будем петь украинский гимн, пока будут живы жители Донецка, пока жив я. У нас есть свои гимны и песни, которые мы будем петь», — сказал депутат.

Иосиф Кобзон — уроженец города Часов Яр на Донбассе. Два года назад ему присвоили звание «герой ДНР — За мужество и героизм, проявленные при защите Донецкой народной республики». Артист также является почётным гражданином Донецка.

Ранее эксперты заявили , что поздравления Порошенко звучат как издевательство в условиях, когда Минские соглашения не выполняются, а ВСУ обстреливают гражданские объекты на Донбассе.

Напомним, Порошенко поздравил сегодня жителей Донецка с Днём города и пообещал, что они услышат украинский гимн.

День города отмечают в столице ДНР в последнее воскресенье августа.