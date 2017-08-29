Трамп отказался назвать Россию угрозой безопасности США



Президент США Дональд Трамп , выступая на совместной с финским лидером Саули Ниинистё пресс-конференции в Белом доме, отказался назвать Россию угрозой безопасности США, когда журналисты спросили, считает ли он ее таковой.

" Я рассматриваю много стран в качестве угрозы безопасности" , — отметил он, не называя Россию. По словам Трампа, Вашингтон считает Балтийский регион " очень важной частью" мира.



Он также указал, что США решительно настроены на защиту партнеров и союзников на Балтике. " Мы собираемся обеспечивать значительную защиту этого региона, — отметил американский лидер. — У нас там замечательные друзья".