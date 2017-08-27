Пушков ответил послу США на нубедительные аргументы об ограничении виз

Российский сенатор Алексей Пушков назвал попыткой спасти имидж слова посла США в РФ Джона Теффта о том, что приостановка выдачи виз россиянам — это не месть России. Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова посла США в РФ Джона Теффта о том, что приостановка выдачи виз россиянам не является местью России. По мнению Пушкова, данное заявление всего лишь попытка спасти имидж. Об этом он написал у себя в Twitter.

Сенатор уверен — говоря об отсутствии мести россиянам, америкнаский дипломат попытался сохранить остатки имиджа США среди граждан России: Это не месть! Месть или нет, но создан новый барьер, добавил Пушков. Предшественник Теффта — Майкл Макфол , утверждает сенатор, ранее пообещал, что США будут выдавать меньше виз в ответ на сокращение диппредставительства в России.

Напомним, ранее посол США в России Джон Теффт пояснил, что ограничение выдачи американских виз россиянам не является местью на решение России сократить американский дипперсонал. Как написал Теффт у себя в Facebook, ему обидно, что кое-кто в России считает это наказанием россиян в ответ на требование сократить дипмиссию. Нам надо перераспределить кадры для работы с визами, добавил он.