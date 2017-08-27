

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, почему принял решение провести " внезапную" встречу с президентом России Владимиром Путиным 23 августа. Об этом он сказал в интервью 20-му израильскому телеканалу, передает РИА " Новости".

" Я скажу так: в последние годы я обычно встречаюсь с президентом России Владимиром Путиным в первую очередь для того, чтобы обеспечить наши интересы и безопасность на нашей северной границе. Я могу сказать, что все переговоры, которые мы с ним провели, вплоть до сегодняшнего дня, служили нашей безопасности, а также, я думаю, и интересам России, не только нашим" , — сказал израильский премьер.



Он добавил, что принял решение провести " внезапную" встречу с Путиным из-за изменения обстановки в регионе.





" В последние недели [положение в регионе] изменилось. То есть существует большая вероятность международной победы над ИГ (террористическая группировка " Исламское государство" , запрещена в России) в Сирии. Это хорошо. Но плохо то, что Иран активно, явно систематически проникает туда, откуда уходит ИГ" , — подчеркнул Нетаньяху.

По словам премьера Израиля, Иран пытается развязать войну с Израилем и не скрывает, что хочет разместить военных, воздушные, сухопутные, морские силы в тех районах, которые покидают боевики ИГ.



" И одной из его целей является начало войны с Израилем… Понятно, что это изменение. Изменение, которое угрожает как нам, так и другим странам региона, а на мой взгляд, угрожает всему миру" , — заключил Нетаньяху.



Ранее Нетаньяху рассказал о редком подарке от Путина.