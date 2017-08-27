Главные события у вас в почте
Нетаньяху раскрыл причину "срочной" встречи с Путиным
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху раскрыл журналистам цели своей внезапной встречи с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на израильское ТВ.
«Я скажу так: в последние годы я обычно встречаюсь с президентом России Владимиром Путиным в первую очередь для того, чтобы обеспечить наши интересы и безопасность на нашей северной границе», — заявил премьер-министр Израиля.
По его словам, «внезапная» встреча с Путиным объясняется изменением обстановки в регионе в последние недели. На территории, занимаемые террористами, зачастую приходят военные Ирана, и это не нравится Тель-Авиву.
«Существует большая вероятность международной победы над ИГ (террористическая группировка, запрещенная в России) в Сирии. Это хорошо. Но плохо то, что Иран активно, явно систематически проникает туда, откуда уходит ИГ», — заявил Нетаньяху.
Он считает, что целью Ирана является война с Израилем и Тегеран хочет разместить военные группировки в районах, которые покидают боевики.
В последние дни эксперты все чаще говорят об окончании войны в Сирии и победе над террористическими группировками.
Накануне главком Военно-космических сил РФ Виктор Бондарев заявил о переломе в борьбе с боевиками. По его словам, в Сирии вот-вот наступит мир.
«Благодаря работе Воздушно-космических сил РФ в Сирии наступил перелом, есть серьезные успехи у сирийской армии. Идет уничтожение террористов и освобождение территорий. Думаю, в самое ближайшее время там будет переломлен хребет терроризму, и Сирия заживет мирной жизнью», — сказал Бондарев.
Оставить комментарий
Последние новости
-
sevastopolnews.info
-
Федеральное агентство новостей
-
ФБА "Экономика сегодня"