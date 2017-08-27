«Я скажу так: в последние годы я обычно встречаюсь с президентом России Владимиром Путиным в первую очередь для того, чтобы обеспечить наши интересы и безопасность на нашей северной границе», — заявил премьер-министр Израиля.

По его словам, «внезапная» встреча с Путиным объясняется изменением обстановки в регионе в последние недели. На территории, занимаемые террористами, зачастую приходят военные Ирана, и это не нравится Тель-Авиву.

«Существует большая вероятность международной победы над ИГ (террористическая группировка, запрещенная в России) в Сирии. Это хорошо. Но плохо то, что Иран активно, явно систематически проникает туда, откуда уходит ИГ», — заявил Нетаньяху.

Он считает, что целью Ирана является война с Израилем и Тегеран хочет разместить военные группировки в районах, которые покидают боевики.

В последние дни эксперты все чаще говорят об окончании войны в Сирии и победе над террористическими группировками.

Накануне главком Военно-космических сил РФ Виктор Бондарев заявил о переломе в борьбе с боевиками. По его словам, в Сирии вот-вот наступит мир.