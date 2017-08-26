Путин поручил выяснить причины пожаров в Ростове-на-Дону и под Волгоградом

" Глава МЧС Владимир Пучков по телефону доложил президенту России Владимиру Путину о ходе ликвидации пожаров и их последствий в Волгоградской области и в Ростове-на-Дону" , — сказали в Кремле.

Президент поручил правительству продолжить оказывать необходимую помощь пострадавшим при пожарах, а правоохранительным органам — " досконально разобраться в причинах произошедшего" , добавили в Кремле.

Ранее в волгоградском управлении МЧС указывали на то, что в четырех районах области, где сейчас борются со степными пожарами, за последнюю неделю возгорания возникали одновременно в шести и более местах. Губернатор Андрей Бочаров на заседании оперативного штаба говорил, что ландшафтные пожары в Городищенском и Среднеактубинском районах, предположительно, начались из-за поджогов. На всей территории региона введен режим чрезвычайной ситуации.

В минувший понедельник в частном секторе в центре Ростова-на-Дону произошел сильный пожар. Огнем было повреждено почти 120 строений. За медицинской помощью обратились 58 человек, девять были госпитализированы. При разборе завалов после пожара обнаружено тело мужчины, его личность устанавливается.

Возбуждено уголовное дело. Основная версия случившегося — " занесение постороннего источника зажигания".