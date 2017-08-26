Бондарев: скоро терроризму сломаем хребет

Главком Воздушно-космических сил РФ Виктор Бондарев заявил, что в Сирии наступил перелом, и в ближайшее время террористы будут разгромлены. Об этом сообщает РИА Новости

" Благодаря работе Воздушно-космических сил РФ в Сирии наступил перелом, есть серьезные успехи у сирийской армии. Идет уничтожение террористов и освобождение территорий. Думаю, в самое ближайшее время там будет переломлен хребет терроризму, и Сирия заживет мирной жизнью" , — сказал Бондарев.

По словам главкома, российская авиация достигла в Сирии блестящих результатов. Это стало возможным благодаря анализу боевого применения самолетов и вертолетов и доработкам техники.

В Сирии температура воздуха превышала 50 градусов по Цельсию. Это было испытание для техники и людей, но позволяло тщательно изучать все, что требовало доработок, отметил главком.

В 2015 году между Россией и Сирией было заключено соглашение о размещении российской авиации на сирийской территории.