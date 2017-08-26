Теффт: мы ожидали, что Россия до такого не дойдет

Посол США в России заявил, что российские власти своими решениями приостановили выдачу виз гражданам, отправляющимся в Соединенные Штаты.

«Мне горько, что некоторые российские комментаторы подают происходящее как циничную попытку с нашей стороны наказать россиян в ответ на требование сократить численность нашего кадрового состава. Это совсем не так! Это не месть!» — сказал посол США Джон Теффт в заявлении, опубликованном в Facebook

По его словам, штат диппредставительств был сокращен и трудовые ресурсы пришлось распределять для решения целого ряда задач. Выдача виз — одна из них.

Приостановка выдачи виз — это решение российского правительства , отметил посол, имея в виду сокращение сотрудников американского диппредставительства.

«Мы ожидали, что российская сторона до такого не дойдет», — сказал Теффт.

Напомним, в конце прошлого года уходящая из Белого дома команда Барака Обамы развязала дипломатическую войну с Россией, выслав из страны ее дипломатов и отобрав два жилых загородных комплекса.

По дипломатическим канонам Москве было необходимо тут же предпринять зеркальный ответ. Однако российские власти ответили на это решение только летом текущего года. Такую долгую паузу в Кремле объяснили ожиданием улучшений в отношениях с Вашингтоном.

В итоге, не дождавшись улучшений, Кремль предписал сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников.

Таким образом, количество служащих посольства США в России было приравнено к числу дипломатов РФ в Соединенных Штатах.

В свою очередь, США воспользовались полугодовой заминкой Москвы и объявили, что не считают высылку своих дипломатов зеркальной мерой.

В итоге Вашингтон ответили на сокращение дипломатов приостановкой выдачи неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября визы начнут выдавать, но исключительно в посольстве США в Москве.