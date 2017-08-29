Россия зеркально ответит США, если они осложнят работу посольства

Сергей Рябков.

Москва не пойдёт по пути осложнения выдачи российских виз для американских граждан, несмотря на решения Вашингтона, со стороны РФ не будет зеркальных действий, если только США не пойдут по пути осложнения работы наших посольства и консульств, заявил журналистам замглавы МИД РФ



" Мы не будем делать ничего, что осложняет жизнь нашим соотечественникам в США, их немало, и мы хотим, чтобы поездки американцев в РФ осуществлялись с минимальными затруднениями. Поэтому по пути какого-то ужесточения или осложнения условий выдачи российских виз мы не двинемся. В данном случае политика США в этой сфере для нас не является поводом для принятия зеркальных мер, это было бы контрпродуктивно. Западная пресса путает божий дар с яичницей (рассуждая на эту тему — ред.), и это проблема западной прессы. Она слушает только себя и тех, кто ее снабжает " фейк ньюс". А мы руководствуемся, во-первых, осознанием, что нам выгодно и что нам нужно, во-вторых, необходимостью не разрушать инициативно ничего ни в отношениях с США, ни в плане развития контактов между людьми, ни в сфере развития экономических отношений" , — сказал Рябков.

По его словам, " в этой области, визовой сфере, не будет с нашей стороны никаких зеркальных действий".



" Если же американцы пойдут на осложнение деятельности наших посольства и консульств в США, это тоже возможно, вот тогда вопрос об ответных мерах, в том числе зеркальных, встанет во весь рост, и будет стоять очень остро" , — добавил он.