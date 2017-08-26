В МИД рассказали об уволенных из посольства в США

Россиян, уволенных из американских диппредставительств, приняли в кадровый резерв МИД . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД РФ Андрея Изотова.

" Если такие специалисты будут высвобождаться в американском посольстве или каком-то другом, конечно же, к ним будет особое внимание проявлено и особый интерес, если это специалисты с опытом работы в иностранных представительствах, со знанием языка, со знанием специфики и так далее" , — сказал Изотов.

Уволенных специалистов поможет трудоустроить специализированное госпредприятие " Инпредкадры". Оно оказывает кадровые услуги иностранным представительствам и компаниям в России.

Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, количество служащих посольства США в России было приравнено к числу дипломатов РФ в Соединенных Штатах.

Не исключено, что среди уволенных сотрудников диппредставительств будут россияне.

США ответили на сокращение дипломатов приостановкой выдачи неиммиграционных виз по всей России. С 1 сентября визы начнут выдавать, но исключительно в посольстве США в Москве.