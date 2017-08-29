Путин напомнил венграм теорию дзюдо



«Спасибо за приглашение. Это, конечно, не футбол, но тоже хороший вид спорта», — шутил Путин в Будапеште о 31-м Чемпионате мира по дзюдо, к которому был приурочен визит политика. Орбан обращался к Путину на «ты» и убеждал, что пытается учиться этому виду единоборств. Путин, получивший семь лет назад диплом доктора в области дзюдо в Южной Корее, пообещал «рассказать теорию» и напомнил, что является соавтором книги по дзюдо.



Этим повестка российского президента в Венгрии не ограничилась. В преддверии переговоров Путина и Орбана помощник президента РФ Юрий Ушаков сказал, что лидеров двух стран связывают «хорошие доверительные отношения», а также напомнил, что они встретятся уже в восьмой раз. В последний раз Путин общался с Орбаном в начале февраля этого года, также в ходе визита в Венгрию.

«То, что Путин побывал в Будапеште второй раз за полгода, указывает на позитивные отношения между двумя странами и двумя лидерами», — пишет венгерская газета Origo. Журналисты отмечают эффективность нынешнего сотрудничества Будапешта и Москвы. Сближение двух стран, которые и без того поддерживают теплые отношения, осложняется позицией Евросоюза по отношению к России. Венгрии приходится учитывать общую позицию ЕС, которая считает поддержание антироссийских санкций правильной линией поведения.



Орбан не раз публично критиковал экономические ограничения, которые США и ЕС ввели против России. Однако при этом Венгрия ни разу не накладывала вето на решения ЕС о продлении антироссийских санкций.



Тем не менее, у Москвы и Будапешта есть несколько точек взаимовыгодного сотрудничества. Большинство из них касаются топливно-энергетической сферы. В ходе предыдущего визита Путина в Будапешт, который состоялся в феврале, стороны обсуждали подписанное еще в 2014 году межправительственное соглашение о строительстве второй очереди АЭС «Пакш». Эту же тему стороны дополнительно обсудили во время майского телефонного разговора.





Сейчас на АЭС «Пакш» эксплуатируются четыре атомных энергоблока, построенные с участием СССР в 1974-1987 годах. На них приходится более 42% всей вырабатываемой в Венгрии электроэнергии. Теперь планируется строительство пятого и шестого блоков. В 2018 году выполнять контракт начнет инжиниринговая компания АСЭ (подразделение «Росатома» ).

Общая стоимость строительства оценивается в 12,5 млрд евро, при этом Россия выделит Венгрии государственный кредит на сумму до 10 млрд евро. Об этом Путин рассказывал еще в ходе февральского визита.



«12 миллиардов стоит этот проект, 80% предполагалось за счет российского кредита. Я проинформировал господина премьер-министра о других возможных вариантах. Мы готовы финансировать все 100%, но тогда условия самого соглашения должны быть немножко другими. Здесь тоже возможно все к реализации», — рассказал Путин на пресс-конференции по итогам прошлой встречи в Орбаном.



В минувший четверг, 24 августа, венгерский Университет Дебрецена объявил, что наградит российского президента титулом Civis Honoris Causa (почетный гражданин) в знак благодарности за ведущую роль, которую власти Венгрии и России возложили на университет в связи со строительством второй очереди АЭС. ВУЗ будет готовить специалистов для работы на электростанции.





В начале июля также стало известно, что «Газпром» и венгерское правительство подписали соглашение о поставках газа через территорию Сербии и Болгарии. Это должно стать частью проекта «Турецкий поток».



Для Венгрии всегда было очень важно сохранять энергетическую независимость. Россия учитывала национальные интересы Будапешта, что в свое время улучшило отношения между странами. Когда в 2011 году (первый год Орбана на посту премьер-министра) Венгрия выкупила у Сургутнефтегаза долю в крупнейшей венгерской нефтегазовой компании MOL — чуть более 21% — Орбан заявил: «Это была тяжелая борьба. А теперь мы сделали важный шаг на пути к сильной Венгрии, потому что ни одна страна не может быть сильной, если она полностью уязвима в части поставок энергоресурсов».

Origo пишет: поскольку Сургутнефтегаз согласился продать свою долю, в России «хорошо понимали национальный интерес» Венгрии.





Так как Венгрия — одна из немногих стран ЕС, которая поддерживает с Россией тесные отношения, было бы разумно предположить, что Москва попытается наладить отношения с Брюсселем через Будапешт. Однако, по мнению доцента кафедры политической теории МГИМО Кирилла Коктыша , не следует преувеличивать роль Венгрии в ЕС.

«Называть Венгрию «воротами в ЕС» — это переоценивать Венгрию. Она не обладает соответствующей весовой категорией при всем желании. Поэтому тут речь о каком-то посредничестве не идет, — рассуждает Коктыш. — Другой вопрос, что Орбан всегда был скептичен в отношении миграционной политики ЕС и других вещей. И в этом плане его стремление сохранить суверенитет сближает позиции Венгрии и России».