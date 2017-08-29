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Путин напомнил венграм теорию дзюдо
Президент России Владимир Путин по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана прибыл в Будапешт. Лидеры двух стран постарались показать, насколько важны для них доверительные отношения. Виктор Орбан неоднократно критиковал антироссийские санкции ЕС. Тем не менее Венгрия как член Евросоюза ни разу не пыталась противостоять единой европейской санкционной политике.
«Спасибо за приглашение. Это, конечно, не футбол, но тоже хороший вид спорта», — шутил Путин в Будапеште о 31-м Чемпионате мира по дзюдо, к которому был приурочен визит политика. Орбан обращался к Путину на «ты» и убеждал, что пытается учиться этому виду единоборств. Путин, получивший семь лет назад диплом доктора в области дзюдо в Южной Корее, пообещал «рассказать теорию» и напомнил, что является соавтором книги по дзюдо.
Этим повестка российского президента в Венгрии не ограничилась. В преддверии переговоров Путина и Орбана помощник президента РФ Юрий Ушаков сказал, что лидеров двух стран связывают «хорошие доверительные отношения», а также напомнил, что они встретятся уже в восьмой раз. В последний раз Путин общался с Орбаном в начале февраля этого года, также в ходе визита в Венгрию.
«То, что Путин побывал в Будапеште второй раз за полгода, указывает на позитивные отношения между двумя странами и двумя лидерами», — пишет венгерская газета Origo. Журналисты отмечают эффективность нынешнего сотрудничества Будапешта и Москвы. Сближение двух стран, которые и без того поддерживают теплые отношения, осложняется позицией Евросоюза по отношению к России. Венгрии приходится учитывать общую позицию ЕС, которая считает поддержание антироссийских санкций правильной линией поведения.
Орбан не раз публично критиковал экономические ограничения, которые США и ЕС ввели против России. Однако при этом Венгрия ни разу не накладывала вето на решения ЕС о продлении антироссийских санкций.
Тем не менее, у Москвы и Будапешта есть несколько точек взаимовыгодного сотрудничества. Большинство из них касаются топливно-энергетической сферы. В ходе предыдущего визита Путина в Будапешт, который состоялся в феврале, стороны обсуждали подписанное еще в 2014 году межправительственное соглашение о строительстве второй очереди АЭС «Пакш». Эту же тему стороны дополнительно обсудили во время майского телефонного разговора.
Сейчас на АЭС «Пакш» эксплуатируются четыре атомных энергоблока, построенные с участием СССР в 1974-1987 годах. На них приходится более 42% всей вырабатываемой в Венгрии электроэнергии. Теперь планируется строительство пятого и шестого блоков. В 2018 году выполнять контракт начнет инжиниринговая компания АСЭ (подразделение «Росатома»).
Общая стоимость строительства оценивается в 12,5 млрд евро, при этом Россия выделит Венгрии государственный кредит на сумму до 10 млрд евро. Об этом Путин рассказывал еще в ходе февральского визита.
«12 миллиардов стоит этот проект, 80% предполагалось за счет российского кредита. Я проинформировал господина премьер-министра о других возможных вариантах. Мы готовы финансировать все 100%, но тогда условия самого соглашения должны быть немножко другими. Здесь тоже возможно все к реализации», — рассказал Путин на пресс-конференции по итогам прошлой встречи в Орбаном.
В минувший четверг, 24 августа, венгерский Университет Дебрецена объявил, что наградит российского президента титулом Civis Honoris Causa (почетный гражданин) в знак благодарности за ведущую роль, которую власти Венгрии и России возложили на университет в связи со строительством второй очереди АЭС. ВУЗ будет готовить специалистов для работы на электростанции.
В начале июля также стало известно, что «Газпром» и венгерское правительство подписали соглашение о поставках газа через территорию Сербии и Болгарии. Это должно стать частью проекта «Турецкий поток».
Для Венгрии всегда было очень важно сохранять энергетическую независимость. Россия учитывала национальные интересы Будапешта, что в свое время улучшило отношения между странами. Когда в 2011 году (первый год Орбана на посту премьер-министра) Венгрия выкупила у Сургутнефтегаза долю в крупнейшей венгерской нефтегазовой компании MOL — чуть более 21% — Орбан заявил: «Это была тяжелая борьба. А теперь мы сделали важный шаг на пути к сильной Венгрии, потому что ни одна страна не может быть сильной, если она полностью уязвима в части поставок энергоресурсов».
Origo пишет: поскольку Сургутнефтегаз согласился продать свою долю, в России «хорошо понимали национальный интерес» Венгрии.
Так как Венгрия — одна из немногих стран ЕС, которая поддерживает с Россией тесные отношения, было бы разумно предположить, что Москва попытается наладить отношения с Брюсселем через Будапешт. Однако, по мнению доцента кафедры политической теории МГИМО Кирилла Коктыша, не следует преувеличивать роль Венгрии в ЕС.
«Называть Венгрию «воротами в ЕС» — это переоценивать Венгрию. Она не обладает соответствующей весовой категорией при всем желании. Поэтому тут речь о каком-то посредничестве не идет, — рассуждает Коктыш. — Другой вопрос, что Орбан всегда был скептичен в отношении миграционной политики ЕС и других вещей. И в этом плане его стремление сохранить суверенитет сближает позиции Венгрии и России».
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