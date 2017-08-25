Представитель администрации США перепутал Венесуэлу с Россией



Представитель администрации США на телефонном брифинге по санкциям против Венесуэлы оговорился, перепутав Венесуэлу с Россией.

" Это (санкции — ред.) касается бондов, которые принадлежат российским, то есть венесуэльским, государственным компаниям" , — заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.

