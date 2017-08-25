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Представитель администрации США перепутал Венесуэлу с Россией
Представитель администрации США на телефонном брифинге по санкциям против Венесуэлы оговорился, перепутав Венесуэлу с Россией.
" Это (санкции — ред.) касается бондов, которые принадлежат российским, то есть венесуэльским, государственным компаниям" , — заявил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
Президент США Дональд Трамп ввел новые санкции против Венесуэлы, говорится в поступившем в РИА Новости заявлении пресс-секретаря президента США Сары Сандерс. В частности, Трамп запретил американским компаниям сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, выпущенными правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компанией сроком погашения более 30 и более 90 дней, соответственно. Также запрещаются сделки с рядом существующих долговых обязательств, которыми владеет госсектор Венесуэлы, и с выплатами дивидендов со стороны правительства Венесуэлы.
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