Захарова: обвинения РФ в лесных пожарах в Грузии не заслуживают комментариев



МИД РФ считают заявления некоторых грузинских политиков о якобы причастности России к лесным пожарам нездоровыми фантазиями, которые не заслуживают комментариев. Об этом заявила в пятницу официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова , отвечая на соответствующий вопрос.



" В нынешнем сезоне нагрузка на российских спасателей велика по всему региону: недавно они приняли участие в тушении крупного лесного пожара в Армении, продолжается борьба со степными пожарами в Волгоградской области. Тем не менее, мы незамедлительно откликнулись на просьбу Тбилиси помочь в тушении пожара в Боржомо-Харагаульском национальном парке, — отметила она. — Для этих целей был выделен самолет Ил-76 МЧС России ".

Официальный представитель МИД РФ добавила, что " затем грузинская сторона, поблагодарив, сообщила, что очаги возгорания локализованы, и необходимость в нашей помощи отпала".



" Мы искренне желаем соседям, как можно скорее ликвидировать пожар. А комментировать нездоровые фантазии тех, кому даже природное бедствие в собственной стране — лишь очередной повод для антироссийских инсинуаций, считаем излишним" , — указала Захарова.