Посол Молдавии вызван в МИД России из-за инициативы Кишинева по Приднестровью



Посол Молдавии в Москве Андрей Негуца вызван в пятницу в МИД России из-за инициативы Кишинева о внесении в повестку Генассамблеи ООН вопроса о выводе иностранных вооруженных сил из страны. «25 августа в МИД России был приглашен посол Республики Молдова в Российской Федерации Андрей Негуца», — говорится в сообщении на сайте МИД России.



В ходе встречи замминистра иностранных дел России Сергей Рябков обратил внимание Негуцы на провокационную инициативу Кишинева внести в повестку Генассамблеи ООН пункта о полном выводе «иностранных вооруженных сил с территории Молдавии».

«С российской стороны было подчеркнуто, что в Москве рассматривают этот шаг, игнорирующий подлинные первопричины и реалии присутствия ограниченного российского воинского контингента на Днестре, как еще одно звено в череде недружественных акций, предпринимаемых в последнее время в Кишиневе противниками позитивных изменений в российско-молдавских отношениях», — заявили в МИД.



В министерстве подчеркнули, что инициаторы этих действий должны отдавать себе отчет в их неизбежном негативном влиянии как на двустороннее сотрудничество, так и на процесс приднестровского урегулирования.