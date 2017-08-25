Минобороны рассекретило документы вермахта о Сталинградской битве

«На официальном сайте Минобороны России […] запущен мультимедийный раздел с уникальными архивными документами, отражающими начальный этап этого (Сталинградской битвы — прим. Рамблер) кровопролитного сражения Великой Отечественной войны. Недавно рассекреченные документы Центрального архива Минобороны России расскажут пользователям официального сайта военного ведомства о беспримерном героизме защитников города, о принимаемых мерах по спасению населения и эвакуации промышленного оборудования», — говорится в сообщении.

В заявлении отмечается, что особый интерес зрителей вызовут документы, подробно описывающие боевые действия штурмовых групп городского боя. Впервые подобные группы были созданы в частях, оборонявших Сталинград. Среди документов, опубликованных впервые, рукописный текст телеграммы Константина Рокоссовского в Ставку Верховного Главнокомандующего, датированная 31 января 1943 года о пленении командующего 6-й немецкой армии Фридриха Паулюса. Кроме того, на сайте ведомства представлены материалы немецкого командования о боевых действиях в Сталинграде.

Сталинградская битва — переломное сражение во Второй мировой войне, происходившее с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. Битва считается одной из самых кровавых в истории человечества: потери советской армии оцениваются в 479 тысяч человек, немецкой — 300 тысяч, союзников немцев (итальянцев, румын, венгров, хорватов) — 200 тысяч человек. Жертвы среди местного населения оцениваются в десятки тысяч человек.