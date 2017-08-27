В Минобороны рассказали о секретных документах времен Великой Отечественной



Центральный архив Минобороны РФ рассекретил почти все дела периода Великой Отечественной войны, секретными остаются около 0,02% документов, сообщила главный документовед архива по связям со СМИ Виктория Каяева

" Центральный архив ведет плановую работу по рассекречиванию документов. На сегодняшний день дел с грифом " секретно" осталось не так уж много. Чуть более двух тысяч" , — сказала Каяева, пояснив, что всего в архиве хранится порядка 10 миллионов дел периода Великой Отечественной войны, изначально всего они носили гриф " секретно".



" Сделано это было для сохранности документов, независимо от того, какая информация содержалась в делах" , — пояснила документовед.



По ее словам, часть документов архив не может рассекретить самостоятельно, решение по ним принимает специальная комиссия. " По наиболее интересным документам, которые представляют интерес для рядовой публики, мы стараемся выходить с предложением на центральную экспертную комиссию с тем, чтобы эти документы можно было рассекретить и опубликовать" , — отметила Каяева.