Генсек НАТО: агрессивность России подорвала стабильность и безопасность в Европе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Москва своим «агрессивным» поведением «подорвала стабильность и безопасность» на территории Европы, пишет 7sur7. Министр подчеркнул, что НАТО не пытается пойти на конфликт с Россией и готово к диалогу, однако в очередной раз отметил, что считает «захват» Крымского полуострова «незаконны».

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, выступая в четверг в итальянском Римини, обвинил Москву в том, что она своим «агрессивным поведением < …> подорвала стабильность и безопасность в Европе», сообщает бельгийское интернет-издание 7sur7.

По данным сайта, Столтенберг подчеркнул, что альянс после завершения холодной войны «активно работал над созданием стратегического партнёрства с Россией», однако «агрессивные» шаги последней этому мешают.

«НАТО не ищет конфронтации с Россией», — подчеркнул генсек, напомнив вместе с тем, что в 2014 году Россия «незаконно аннексировала Крым», что было «первым со времён Второй мировой войны случаем, когда европейское государство захватило территорию другой страны силой».

Политик также отметил, что Россия «продолжает дестабилизировать Восточную Украину» и заявил, что украинский конфликт, уже унёсший жизни почти 10 000 украинцев, «кардинальным образом изменил обстановку безопасности» на европейском континенте, говорится в материале 7sur7.

По словам Столтенберга, альянс придерживается «двойного подхода к России», сочетающего «оборону и диалог». «Я искренне верю в диалог», — цитирует генсека НАТО 7sur7.