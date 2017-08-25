Косачев назвал истинную причину заявлений Польши о репарациях

НАТО. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев считает, что претензии Польши на репарации от Германии говорят о том, что Варшава стремится получить особый статус в Евросоюзе

По словам сенатора, тема военных репараций не может быть продиктована только финансовыми соображениями. Косачев уверен, что в Варшаве хорошо понимают бесперспективность таких инициатив.

Сенатор полагает, что за «афронтом» Польши по отношению к Германии стоит желание получить «особый статус» в Европе. Варшава считает себя ведущей восточноевропейской державой, отметил Косачев.