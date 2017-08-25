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Bloomberg назвал нового «фаворита» Путина
Новый «фаворит» президента России Владимира Путина — 35-летний министр экономического развития Максим Орешкин, пишет Bloomberg со ссылкой на трех чиновников, осведомленных о намерениях Путина. У Орешкина широкие полномочия на реформирование министерства — «наследника советского Госплана», однако непонятно, сможет ли он убедить «патрона» начать необходимые реформы, отмечает издание.
«Мы создаем министерство будущего, — ответил агентству сам министр. — Ключевая задача — привлечь сильных людей и создать для них среду развития» (цитаты по Bloomberg). На вопрос, является ли он фаворитом Путина, Орешкин отвечать не стал. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не ответил на запрос.
Минэкономразвития не прокомментировало «Ведомостям» сообщение Bloomberg.
Bloomberg указывает, что в составе «команды перемен» Орешкина в Минэкономразвития — недавно пришедшие в министерство Екатерина Власова из Citigroup, Зоя Викторова из PWC и Юлия Урожаева из McKinsey. «Участники рынка признают авторитет Орешкина несмотря на его молодость, — говорит главный экономист по России и СНГ „Ренессанс Капитала“ Олег Кузьмин. — Они рады видеть новые лица, потому что они несут новые идеи».
Трамплин во власть
Россия находится в долгой рецессии, отмечает Bloomberg, и для выхода из нее необходимы структурные реформы, которые в сегодняшней России подразумевают разгосударствление экономики. «Два предшественника Орешкина — нынешний председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и президент Сбербанка Герман Греф — не смогли ослабить давление государства на бизнес», — замечает агентство.
Орешкин разрабатывает третий официальный проект реформ для России — наряду с председателем Центра стратегических разработок Алексеем Кудриным и бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. Помимо этого, его влияние заметно растет: Орешкин был ключевой российской фигурой саммита G20 в Гамбурге, перевел под свой контроль Росстат, а также заменит министра финансов Антона Силуанова в Группе Всемирного банка.
Для Орешкина министерский пост может стать трамплином к вершинам власти, говорит научный руководитель alma mater министра — НИУ ВШЭ — Евгений Ясин. «Он может когда-нибудь стать премьер-министром, — считает Ясин. — Он еще очень молод». Впрочем, оговаривается патриарх российских экономистов, «стремясь учесть желания Путина, [Орешкин] может не удержать четкую линию реформ».
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