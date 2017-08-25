Foreign Policy: устроив безвиз россиянам, Вашингтон только помог Кремлю

Ограничение выдачи неиммиграционных американских виз россиянам стало ошибкой и очередным проявлением близорукости со стороны Соединённых Штатов, полагает автор статьи в Foreign Policy Марк Галеотти. По его мнению, Вашингтон, напротив, должен был стимулировать посещение страны россиянами, чтобы те, вернувшись на родину, могли эффективно противостоять «путинской пропаганде».



Официальное объявление об ограничении выдачи неиммиграционных американских виз россиянам стало «понятной реакцией» на решение Москвы более чем вполовину сократить дипломатический штат США в стране. Но это же стало «неверным решением» со стороны Вашингтона, считает автор статьи в Foreign Policy Марк Галеотти, сравнивающий этот поступок с «близорукостью», которую можно назвать определяющей чертой американской политики в отношении России с начала второй холодной войны.

Автор статьи уверяет, что от осложнения россиянам поездок в Америку Кремль только выигрывает. Огласив своё решение публично и «с такой помпой», предположительно, чтобы «устыдить Москву», Вашингтон отдал Кремлю столь нужную ему победу в пропагандистской войне.

Ограничения в выдаче виз создадут неудобства, но вполне преодолимые. Время ожидания виз увеличится, но об этих нюансах российская пресса предпочла не писать. СМИ сочли это ударом по обычным россиянам, прямым заявлением о том, что Америке не нравятся русские, что она не хочет их видеть. Однако для Кремля, который постоянно говорит гражданам страны, как сильно их ненавидит остальной мир, решение Вашингтона было весьма полезным.

Если отбросить в сторону пропаганду, любые дополнительные ограничения для россиян, желающих получить американскую визу — ошибка. Вводя их, Америка добровольно лишает себя одного из лучших инструментов для борьбы с Москвой, пишет Галеотти. США, приостановив выдачу неиммиграционных виз россиянам, пытаются вызвать их недовольство действиями российских властей, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров . Тем самым глава российского МИДа признаёт, что россияне «жаждут» получить эти визы, несмотря на геополитическую вражду между странами, пишет Галеотти и приводит в доказательство следующие цифры: в 2014 году количество россиян, посетивших Штаты, достигло пика (343 тыс.). В прошлом году оно снизилось (253 тыс.), но это могло быть вызвано не только политическими причинами, но и снижением реального дохода населения. Россиянам, судя по данным недавнего опроса Pew Research Center, в отличие от голландцев, испанцев и немцев, свойственно лучше относиться к американцам.

Преимущество Вашингтона «в мягкой силе», уточняет автор, заключается в следующем: чем больше россиян отправятся на Запад, тем менее они будут подвержены «путинской пропаганде», ведь они увидят всё собственными глазами. Необязательно, что они превратятся в приверженцев западных ценностей; для побывавших там репортажи российского ТВ — «глупейшие карикатуры» — будут выглядеть смехотворными.

В качестве примера своего наблюдения Галеотти приводит студентов МГИМО , в котором он преподавал. Эти студенты, пишет автор, могут быть патриотами, а те, кто поступят на службу в МИД, несомненно, будут придерживаться линии Кремля. Однако они знают разницу между официальной точкой зрения и реальностью, между пропагандистскими мифами и тем, что происходит в США и Европе на самом деле. Следовательно, «мы должны, напротив, облегчить россиянам возможность путешествовать, учиться и торговать на Западе, особенно для тех, кто отличается гибкостью мышления и интересом», делает вывод автор.

По данным Ассоциации туроператоров России, эти визовые ограничения ударят не по богатым россиянам и не по туристическим группам, а по независимым путешественникам, которые хотят сами посетить Штаты, которые едут туда учиться и работать. То есть, по тем самым гражданам России, которые могли бы эффективно «нейтрализовать путинскую пропаганду о злых и страшных США», полагает Галеотти.

«Так чего же Соединённые Штаты добились этим своим решением? Русские, о которых нам стоило бы волноваться, — олигархи, шпионы, посредники, гангстеры — и так попадут в Америку. Нам стоило бы поощрять и взращивать совсем других, но на этой неделе администрация Трампа поступила совсем наоборот. Штаты решили, что ответом на агрессию Путина должна стать «северокореянизация» России. Но, возможно, было бы лучше «задружить» эту систему до смерти? » — предлагает в финале статьи Марк Галеотти.

