Власти не поддержали перенос 1 сентября из-за Курбан-байрама



Инициатива переноса Дня знаний с 1-го на 4 сентября в связи с празднованием Курбан-байрама не нашла поддержки ни в Совете Федерации , ни в Госдуме . Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого заместителя председателя комитета парламента по образованию и науке Олега Смолина.

«С глубочайшим уважением отношусь к мусульманам России. […] Но мне кажется, не надо искусственно провоцировать конфликты. Повторю, одно другому не мешает. Давайте будет День знаний и Курбан-байрам одновременно. Думаю, что Аллах это бы одобрил», — заявил Смолин.





Член комитета Совета Федерации по образованию, науке и культуре Олег Казаковцев призвал не нарушать существующую светскую традицию. Перенос празднования Дня знаний чиновник назвал «нежелательным».

24 августа ряд СМИ сообщили, что школы Мещанского района Москвы отменяют праздничную линейку 1 сентября из-за совпадения даты с мусульманским праздником Курбан-байран. По данным журналистов, в школе №2107, расположенной рядом с Соборной мечетью, отменили празднование Дня знаний в связи с распоряжением департамента образования столицы. Родители школьников выразили недовольство подобным решением. Позднее в школах района опровергли появившуюся в прессе информацию. В некоторых регионах России праздничная линейка была перенесена с 1 на 4 сентября. В частности, такое решение приняли власти Башкирии.



Курбан-байрам — один из двух главных праздников в исламе. Он отмечается через 70 дней после Ураза-байрама.