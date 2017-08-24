В Совфеде и Госдуме не поддержали идею переноса 1 сентября из-за Курбан-байрама

В Совете Федерации и Государственной думе не согласились с идеей переноса Дня знаний с 1 на 4 сентября из-за празднования Курбан-байрама, сообщает РИА Новости.

Член комитета Совфеда по образованию, науке и культуре Олег Казаковцев заявил, что Россия — светское государство и не стоит нарушать существующую традицию. Он допустил перенос праздника по решению руководства школы, но назвал его нежелательным.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин заявил, что не видит «никаких причин, почему нельзя было бы 1 сентября провести одновременно и День знаний, и Курбан-байрам».

«С глубочайшим уважением отношусь к мусульманам России… Но мне кажется, не надо искусственно провоцировать конфликты. Повторю, одно другому не мешает. Давайте будет День знаний и Курбан-байрам одновременно. Думаю, что Аллах это бы одобрил», — заявил Смолин.

Ранее СМИ сообщили, что в нескольких школах Москвы, которые находятся рядом с соборной мечетью, перенесли 1 сентября из-за празднования Курбан-байрама. Позднее в школах Мещанского района Москвы заявили, что информация о переносе празднования 1 сентября из-за Курбан-байрама не соответствует действительности.