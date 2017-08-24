СМИ: Путин в Крыму встретился с Медведчуком

Президент России Владимир Путин в ходе поездки в Крым, которая началась 18 августа, провел закрытые переговоры с лидером движения «Украинский выбор» Виктором Медведчуком. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника, знакомых с Медведчуком.

Еще два источника, близкие к Кремлю, подтвердили, что лидер «Украинского выбора» во время поездки Путина «точно был в Крыму» и последние два года президент России регулярно встречается с ним во время поездок на полуостров.

Отмечается, что на встрече обсуждались украинская политика, выполнение минских соглашений и обмен пленных.

В пресс-службе Кремля не ответили на запрос издания, помощник Медведчука не подтвердил и не опроверг информацию о встрече.

Медведчук в 2002 — 2005 гг. руководил администрацией президента Украины Леонида Кучмы.