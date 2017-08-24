Путин раскрыл, на сколько лет хватит российского угля



Российских запасов угля хватит на 500 лет. С таким объёмом запасов природных ископаемых Россия должна быть ведущей горнодобывающей страной мира. Об этом заявил Владимир Путин. Слова главы государства передаёт ТАСС

«Огромные по объему и разнообразию запасы природных ископаемых, которыми обладает наша страна, исторически определили ее место как ведущей горнодобывающей страны мира. И одним из великих даров российской земли по праву считается уголь», — заявил Путин.



Путин добавил, что в 2017 году власти вложили в развитие угольной промышленности 90 миллиардов рублей. Своё заявление президент сделал в банкетном зале Государственного Кремлёвского дворца по случаю Дня шахтёра. Деньги, выделенные на развитие отрасли, идут на модернизацию предприятий, на внедрение экологически безопасных технологий, на созданий условий безопасного труда.

Президент отметил, что развитие угольной промышленности влияет на укрепление энергетической безопасности и суверенитета страны. Путин поблагодарил шахтёров, инженеров, технологов, управленческий персонал компаний за «героическую работу». Глава государства отдельно отметил заслуги губернатора Кемеровской области Амана Тулеева за вклад в развитие угольной промышленности.