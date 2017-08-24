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Учитель рассказал о трехминутной "исторической" встрече с Поклонской
Режиссер фильма " Матильда" Алексей Учитель пригласил депутата Госдумы Наталью Поклонскую на фестиваль российского кино " Будем жить".
" У меня была историческая встреча с Поклонской, трехминутная, когда я спросил, какие фильмы она видела за последние годы, и она сказала, что у нее нет времени смотреть фильмы" , — рассказал РИА Новости Алексей Учитель.
В связи с этим режиссер решил позвать депутата на просмотры, чтобы та ознакомилась с российским кинематографом. Фестиваль пройдет с 27 августа по 9 сентября в Москве, Алексей Учитель возглавляет жюри киносмотра.
Премьера картины " Матильда" , рассказывающей об отношениях балерины Матильды Кшесинской и будущего императора Николай II, состоится 23 октября. Однако Наталья Поклонская всячески пытается добиться запрета фильма, так как по ее мнению, он оскорбляет память канонизированного царя и чувства верующих. В частности, она обвинила Минкульт в экстремизме за то, что ведомство выдало " Матильде" прокатное удостоверение.
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