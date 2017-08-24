"У меня была историческая встреча с Поклонской, трехминутная, когда я спросил, какие фильмы она видела за последние годы, и она сказала, что у нее нет времени смотреть фильмы", — рассказал РИА Новости Алексей Учитель.

В связи с этим режиссер решил позвать депутата на просмотры, чтобы та ознакомилась с российским кинематографом. Фестиваль пройдет с 27 августа по 9 сентября в Москве, Алексей Учитель возглавляет жюри киносмотра.