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РФ не будет "мстить" американцам за ограничение выдачи виз россиянам
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила журналистам, что Москва не намерена ни мстить гражданам США, ни срывать зло на американцах. При этом прозвучало слово " никогда".
Российский дипломат четко дала понять, что зеркального ответа на решение Вашингтона существенно ограничить выдачу неиммиграционных виз россиянам не будет. " Создавать им (гражданам США — прим. " РГ") намеренные сложности исходя из каких-то политических амбиций — это не наш метод. Поэтому российские загранучреждения продолжат работать в обычном режиме, выполняя весь объем своих функций, — заметила Захарова. — Никогда не будем срывать зло на американских гражданах, намеренно создавать им невыносимые условия для получения российских виз — таким образом мстить непонятно кому и непонятно за что. Это абсолютно не наш метод".
Ранее " РГ" сообщала, что решение США об ограничении выдачи виз привело Захарову в недоумение.
Что же касается самого американского решения об ограничении выдачи неиммиграционных виз россиянам, то официальный представитель МИД РФ заявила следующее: " Главной причиной этого решения являются не технические трудности, с которыми столкнулась очень хорошо оснащенная американская консульская служба — и в материальном плане, и в ресурсном плане. В основе явно лежат соображения политического характера".
Она также напомнила, что российский МИД ранее приводил примеры, как посольства и консульства других стран Запада, в частности, Европы, выдают в разы больше виз, при этом имея намного меньшее количество сотрудников для их оформления. " Поэтому, судя по всему, одна из задач у наших американских коллег была вызвать недовольство российских граждан действиями Москвы, российской внешней политики" , — резюмировала Захарова.
Напомним, что с 23 августа посольство США в РФ полностью приостановило выдачу неиммиграционных виз гражданам России. С 1 сентября американские дипломаты пообещали эту работу возобновить. Но только в Москве.
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