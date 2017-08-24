Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила журналистам, что Москва не намерена ни мстить гражданам США, ни срывать зло на американцах. При этом прозвучало слово " никогда".

Российский дипломат четко дала понять, что зеркального ответа на решение Вашингтона существенно ограничить выдачу неиммиграционных виз россиянам не будет. " Создавать им (гражданам США — прим. " РГ") намеренные сложности исходя из каких-то политических амбиций — это не наш метод. Поэтому российские загранучреждения продолжат работать в обычном режиме, выполняя весь объем своих функций, — заметила Захарова. — Никогда не будем срывать зло на американских гражданах, намеренно создавать им невыносимые условия для получения российских виз — таким образом мстить непонятно кому и непонятно за что. Это абсолютно не наш метод".



Ранее " РГ" сообщала, что решение США об ограничении выдачи виз привело Захарову в недоумение.



Что же касается самого американского решения об ограничении выдачи неиммиграционных виз россиянам, то официальный представитель МИД РФ заявила следующее: " Главной причиной этого решения являются не технические трудности, с которыми столкнулась очень хорошо оснащенная американская консульская служба — и в материальном плане, и в ресурсном плане. В основе явно лежат соображения политического характера".

Она также напомнила, что российский МИД ранее приводил примеры, как посольства и консульства других стран Запада, в частности, Европы, выдают в разы больше виз, при этом имея намного меньшее количество сотрудников для их оформления. " Поэтому, судя по всему, одна из задач у наших американских коллег была вызвать недовольство российских граждан действиями Москвы, российской внешней политики" , — резюмировала Захарова.

Напомним, что с 23 августа посольство США в РФ полностью приостановило выдачу неиммиграционных виз гражданам России. С 1 сентября американские дипломаты пообещали эту работу возобновить. Но только в Москве.