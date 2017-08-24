СМИ: Посольство России в Киеве ждет новая волна акций радикалов



С приходом осени и началом нового политического сезона в посольстве России на Украине ожидают роста числа провокаций со стороны украинских националистов. Как рассказали газете «Известия» российские дипломатические источники, в данный момент наблюдается спад агрессии. Акции, еженедельно проходящие под стенами посольства, в целом имеют мирный характер.

Но уже сейчас сотрудники российской дипмиссии готовятся к началу нового политического сезона и обострению ситуации со стороны радикально настроенных активистов.



Сообщается, что украинские радикалы готовят крупную акцию в отношении киевского представительства «Россотрудничества», которую хотят проверить на «антиукраинскую деятельность».



Источник издания в российских дипломатических кругах заявил, что несмотря на постоянные акции у стен посольства, дипмиссия активно работает, «ведь на Украине остается много граждан России, которым нужна поддержка».



Напомним, ранее сообщалось о задержании российского консула в Киеве.



Также сообщалось, что сотрудникам российского посольства на Украине не позволяют возложить цветы к памятнику Неизвестному солдату в Киеве, подступы к монументу были перекрыты группой неизвестных людей, переговоры с которыми оказались безрезультатными.