Госдеп: США стремятся к улучшению отношений с Россией

США без сомнения хотят улучшения отношений с Россией и ищут области сотрудничества между двумя странами. Об этом сообщила в среду на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.



" С начала работы нынешней администрации мы заявляли о низком уровне доверия между Соединенными Штатами и Россией. Мы не хотим этого. Мы без сомнения хотели бы улучшить отношения с их правительством. Мы продолжаем пытаться найти области взаимовыгодного сотрудничества с ними" , — отметила она, комментируя слова журналиста о якобы идущей между Москвой и Вашингтоном холодной войне.





В качестве примера представитель внешнеполитического ведомства привела переговоры о режиме перемирия на юго-западе Сирии. " Мы продолжаем работать над поиском областей, представляющих взаимный интерес, в которых мы могли бы работать вместе. Но мы считаем прискорбным то, что происходит с нашим посольством в Москве" , — сказала она, коснувшись сокращения американского дипперсонала в России.