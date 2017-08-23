Пошли на попятный: в США могут изменить решение по визам



США могут возобновить выдачу россиянам неиммиграционных виз. С таким заявлением выступил заместитель руководителя американской дипломатической миссии в России Энтони Годфри. Его слова передаёт РИА Новости

«После 1 сентября с нашим новым коллективом, если можно так сказать, мы рассмотрим, насколько будет возможно увеличить число тех, с которыми мы можем организовать собеседования. И даже, если это возможно, возобновить выдачу виз в наших генконсульствах в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге и во Владивостоке», — заявил Годфри.





Годфри добавил, что приоритетным делом сейчас считает сокращение состава посольства США, как это и предписало МИД РФ



С 23 августа США ввели ограничение на выдачу неиммиграционных виз по всей России. Процедура будет возобновлена в сентября только в Москве. 28 июля Москва сократила численность сотрудников американской дипмиссии в России до 455 человек. Всего к 1 сентября 2017 года число сотрудников дипмиссии США будет сокращено на 755 человек. Кроме того, с 1 августа американским дипломатам закрыт доступ к посольским дачам в Серебряном бору и складским помещениям на Дорожной улице в Москве.