Япония внимательно следит за ситуацией вокруг создания ТОР на южных Курилах



Япония внимательно следит за ситуацией вокруг создания территории опережающего развития (ТОР) на южных Курилах, в настоящее время влияния на переговоры по развитию совместной экономической деятельности в этом районе нет, сообщил РИА Новости представитель японского министерства иностранных дел.

" Япония внимательно следит за тенденциями в России. Что касается этого вопроса, то японское правительство ведет сбор информации и анализ (ситуации — ред.) и передало российской стороне позицию Японии. Мы намерены в дальнейшем реагировать надлежащим образом в соответствии с ситуацией" , — сказал собеседник агентства.





В начале сентября должна состояться встреча лидеров России и Японии в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. Как ожидается, на ней будут обсуждаться и вопросы ведения совместной экономической деятельности на четырех островах южных Курил — Кунашире, Итурупе, Шикотане и Хабомаи, на которые претендует Япония. Договоренность о начале переговоров по совместной экономической деятельности в этом районе была достигнута во время визита Владимира Путина в Японию в декабре 2016 года.

" (Относительно ведения совместной экономической деятельности на этих островах) для Японии первостепенно важным является то, чтобы не была нарушена ее юридическая позиция. В следующем месяце в ходе японо-российского саммита мы намерены как следует обсудить это" , — сказал дипломат.



Он также утвердительно ответил на вопрос РИА Новости о том, что, таким образом, в настоящее время ситуация вокруг создания ТОР не повлияла на ведение переговоров и они будут продолжены. " Да, в рамках того, что не будет нарушена юридическая позиция Японии, будет проводиться дискуссия в следующем месяце" , — сказал он.

