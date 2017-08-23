"Неизбежные меры": Россия начала готовить ответ на санкции США



Россия начала прорабатывать ответ на расширение санкций США, говорится в заявлении замглавы МИД Сергея Рябкова на сайте ведомства.



По его словам, Вашингтон " наступил на те же грабли" , когда 22 августа принял решение расширить антироссийские санкционные списки " по северокорейскому сюжету". " Заданный еще администрацией Барака Обамы " тренд" на последовательный развал двусторонних отношений продолжен" , — отметил Рябков.

По его мнению, на таком фоне рассуждения Вашингтона о желании улучшить отношения с Москвой звучат крайне неубедительно. Россия же, по словам дипломата, всегда выступала и будет выступать за урегулирование разногласий путем диалога.



" За последние годы Вашингтон " по идее" должен был бы усвоить, что для нас язык санкций неприемлем, решению реальных проблем подобные действия только мешают. Пока, однако, не похоже, что там пришли к пониманию столь очевидных истин" , — подчеркнул Рябков.



По словам дипломата, в Москве не теряют надежды на то, что " голос разума рано или поздно возобладает" и в США осознают бесперспективность и пагубность раскручивания санкционной спирали.



" Тем временем приступаем к проработке неизбежных в этой ситуации ответных мер" , — сообщается в заявлении Рябкова.





Минфин США во вторник опубликовал расширенные санкционные списки по КНДР. В них вошли четверо россиян: гендиректор " Гефеста" Рубен Киракосян, Андрей Сербин , Михаил Писклин, а также исполнительный директор зарегистрированной в Сингапуре компании Velmur Management Ирина Хьюиш. Компания " Гефест" также попала под ограничения.

В список попали также несколько китайских компаний. В КНР решение США назвали ошибкой и призвали немедленно ее исправить.



Попытка давления





Член международного комитета Совфеда Игорь Морозов полагает, что ответ Москвы на новые санкции должен быть симметричным. Он выразил сожаление в связи с тем, что принятие односторонних мер стало в США правовой практикой.

" С этим нельзя мириться, и когда США вводят ограничительные меры против России, наши дипломаты должны прорабатывать симметричный ответ" , — уверен сенатор.





Директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев считает, обвинения США " притянуты за уши".



" Расширение санкционного списка США в отношении российских граждан свидетельствует о том, что американцы пытаются давить на нашу страну. Теперь уже санкции, связанные с ядерной программой КНДР. Также отметим, что санкции против нашей страны, которые были расширены ранее в этом месяце, шли вкупе с ядерными программами Ирана и КНДР. Но, что называется, даже слепому видно, что все это " притянуто за уши" , — сказал он в эфире радио Sputnik

" Американцы намерены нас " давить" санкциями еще длительное время. И мы здесь должны уйти от иллюзий в отношении действий американцев" , — отметил Гусев.

